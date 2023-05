Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 163,85 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 164,00 EUR. Bei 163,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 4.285 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Am 11.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,15 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.231,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.061,60 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

