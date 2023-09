Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 160,95 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 160,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,00 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.106 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 191,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

