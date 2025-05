Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in Rot

Heute im Fokus

UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank. BAT reduziert Beteiligung an ITC. Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA. EnBW nimmt Baden-Württembergs größten Solarpark in Betrieb. Urteil gegen RWE in Klimaklage steht bevor. Spanien prüft BBVA-Angebot für Sabadell. Aroundtown mit Gewinn - Jahresziele bekräftigt. Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.