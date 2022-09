Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag fester

Das Papier von Deutsche Post konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 36,29 EUR. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,42 EUR aus. Bei 35,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.763.295 Deutsche Post-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2021 auf bis zu 61,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (33,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,27 EUR.

Am 05.08.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Wie Experten die Deutsche Post-Aktie im August einstuften

Post-Aktie höher: Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen

Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com