Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Vormittag auf rotes Terrain

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 35,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 35,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,58 EUR. Bisher wurden heute 70.388 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 42,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 58,66 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.593,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 18.860,00 EUR umgesetzt.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

So stuften die Analysten die Deutsche Post-Aktie im vergangenen Monat ein

Deutsche Post-Aktie stärker: DHL und Hapag-Lloyd arbeiten bei CO2-Senkung zusammen

Deutsche Post-Aktie in Rot: DHL eCommerce Solutions investiert stark in Großbritannien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com