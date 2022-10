Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag freundlich

Die Deutsche Post-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 32,37 EUR. Bei 32,64 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,37 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.021.835 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,31 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,04 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.029,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

