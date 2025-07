DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,06 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,06 EUR ab. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,98 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 69.748 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 13,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,05 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

