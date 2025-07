DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 39,24 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,24 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,27 EUR. Mit einem Wert von 39,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 381.023 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,10 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,00 EUR aus.

Am 30.04.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

