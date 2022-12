Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagmittag im Aufwind

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 36,20 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Post-Aktie bei 36,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.597.485 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 57,79 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 37,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,60 EUR.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.038,00 EUR – ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 20.036,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 09.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

