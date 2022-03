Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zieht an

Zuletzt wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 47,14 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 14.470 Punkten liegt. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,34 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,82 EUR. Zuletzt wechselten 446.321 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Bei 61,38 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,00 EUR je Deutsche Post-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

