Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Post-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 33,20 EUR abwärts. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 32,98 EUR. Bei 33,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.695.848 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 43,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2022 (32,98 EUR). Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,88 EUR.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.029,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

