Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag in Rot

Die Deutsche Post-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 34,49 EUR. Bei 34,09 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 948.333 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 57,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 40,32 Prozent wieder erreichen. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 16,23 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,60 EUR an.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com