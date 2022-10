Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag im Minusbereich

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 33,58 EUR abwärts. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 33,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.360 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 42,42 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,14 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 05.08.2022. In Sachen EPS wurden 1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 24.029,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie in Grün: Deutsche Post rechnet mit gutem Weihnachtsgeschäft

Deutsche Post-Aktie unter Druck: Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt

Deutsche Post-Aktie etwas schwächer: Warburg Research bleibt bei Kaufempfehlung für Deutsche Post

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com