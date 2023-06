Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Plus

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 20,95 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.643.664 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,76 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 11.05.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.839,00 EUR – eine Minderung von 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.023,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

