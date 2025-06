Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 33,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 33,79 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,75 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,92 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376.582 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 12.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 33,68 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,45 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

