Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag leichter

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 33,57 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 33,57 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,55 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 941.029 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Gewinne von 6,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 49,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,45 EUR.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2025 aus.

