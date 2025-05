Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 31,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 31,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.562 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,10 Prozent Luft nach oben. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,50 EUR an.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,00 EUR fest.

