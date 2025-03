Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 33,72 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,58 EUR. Bei 33,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.213.694 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 6,49 Prozent Luft nach oben. Bei 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 62,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,74 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

