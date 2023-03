Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt Stellung am Nachmittag

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,81 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.760.241 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2023 auf bis zu 22,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 1,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2022 (16,56 EUR). Mit Abgaben von 31,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,39 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 29.800,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

