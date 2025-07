Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag stärker

23.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 30,60 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,79 EUR. Bei 30,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.371.479 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,35 Prozent. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,66 EUR. Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 29,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Deutsche Telekom-Aktie: Analysten sehen weiterhin Potenzial durch Aktienrückkäufe trotz Herausforderungen DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen KI wird geopolitisch: NVIDIA treibt souveräne KI weltweit und in Europa voran

