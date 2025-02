Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 34,59 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.673.470 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,87 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 40,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 26.02.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus