Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,58 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 33,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 33,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.348.174 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Mit Abgaben von 38,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2025 aus.

