Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag gesucht

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 33,57 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 33,57 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,39 EUR. Bisher wurden heute 893.962 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,97 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 61,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,74 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,05 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

