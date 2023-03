Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Aufschlag

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,88 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,04 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,92 EUR. Zuletzt wechselten 2.331.032 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 22,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Am 13.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,71 EUR ab. Mit Abgaben von 30,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,39 EUR.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.800,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 11.05.2023 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

