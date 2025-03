Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 33,98 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 33,98 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,07 EUR an. Bei 33,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.454.501 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 5,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 38,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,74 EUR an.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,93 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 29,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

