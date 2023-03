Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag behauptet

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 21,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 21,97 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,85 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.284.110 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 31,13 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.800,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 26.877,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.05.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

