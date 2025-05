Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,28 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 33,28 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 33,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.967.529 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 21,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 35,10 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,76 Mrd. EUR – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 EUR fest.

