Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,43 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 233.801 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 7,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (21,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,17 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,76 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

