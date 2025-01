Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,31 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,31 EUR. Bei 32,50 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,08 EUR nach. Bei 32,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.274.810 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (20,73 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 35,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,898 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

