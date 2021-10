Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE mit kaum veränderter Tendenz

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum verändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,94 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.044 Punkten steht. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf 52,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,90 EUR nach. Mit einem Wert von 52,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Wohnen SE-Aktie belief sich zuletzt auf 77.865 Aktien.

Am 15.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 08.03.2021 gab der Anteilsschein bis auf 38,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,62 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Wohnen SE einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

