DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 6,21 EUR zu.

Das Papier von DEUTZ legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 6,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,12 EUR. Zuletzt wechselten 499.745 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,204 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 30.04.2024. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 454,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DEUTZ am 08.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,670 EUR je DEUTZ-Aktie.

