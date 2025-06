So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag auf grünem Terrain

02.06.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 7,46 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,46 EUR nach oben. Bei 7,49 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.486 DEUTZ-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 6,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 51,21 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR. Am 30.04.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert. Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,596 EUR fest.

