DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Nachmittag nach oben aus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 7,34 EUR nach oben.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 7,34 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.659.154 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 101,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

DEUTZ gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,625 EUR je DEUTZ-Aktie.

