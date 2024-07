DEUTZ Aktie News: DEUTZ kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,74 EUR.

Mit einem Wert von 5,74 EUR bewegte sich die DEUTZ-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,78 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,72 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.086 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,41 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 36,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,202 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 30.04.2024. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 454,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Am 07.08.2025 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,670 EUR je Aktie aus.

