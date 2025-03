DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag auf Höhenflug

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 17,0 Prozent auf 6,81 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 17,0 Prozent auf 6,81 EUR zu. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,11 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.526.303 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,11 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,129 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 7,45 EUR.

Am 07.11.2024 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 430,40 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 516,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DEUTZ am 20.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,381 EUR je Aktie aus.

