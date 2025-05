DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag höher

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 7,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 7,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.238 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Mit Abgaben von 51,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,183 EUR. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats