DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag im Plus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 6,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,8 Prozent auf 6,64 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 307.663 Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 16,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 20.03.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 507,80 Mio. EUR – eine Minderung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 523,20 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,628 EUR fest.

