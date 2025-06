DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Mittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 39,03 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 39,03 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 295.467 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,43 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,68 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,06 EUR fest.

