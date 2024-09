DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 39,66 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 39,66 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,12 EUR. Bisher wurden heute 778.748 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,58 Prozent zulegen. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 10,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

