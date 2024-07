DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,80 EUR nach oben.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 38,80 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,88 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.281 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,13 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,49 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,92 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,25 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,00 EUR je Aktie belaufen.

