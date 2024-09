DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag schwächer

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 39,16 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 39,16 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,03 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,79 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 428.963 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,53 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

