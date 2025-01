DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Dienstagmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 34,55 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 34,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 34,68 EUR. Bei 34,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 511.715 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,67 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 32,17 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 4,02 Prozent sinken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

