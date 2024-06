DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 39,58 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 39,58 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,39 EUR ein. Bei 39,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 876.944 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,96 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

