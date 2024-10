DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag kaum verändert

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,17 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,17 EUR an der Tafel. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 199.880 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 6,16 Prozent wieder erreichen.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,91 EUR je Aktie.

