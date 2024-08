DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 36,72 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 36,72 EUR ab. Bei 36,65 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.787 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 21,92 Prozent niedriger. Bei 35,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

