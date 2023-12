DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 45,95 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 45,95 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,99 EUR. Mit einem Wert von 45,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.632.937 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 2,39 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,09 EUR am 20.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 25,81 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,11 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

