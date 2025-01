DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 33,50 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 33,50 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,32 EUR ab. Bei 33,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 503.443 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 45,67 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 26,64 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,16 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,64 EUR an.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

