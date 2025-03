JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group vor Zahlen zum ersten Quartal von 50,00 auf 49,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahme für das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikers in diesem Jahr. Sie begründete dies mit schwächeren Trends in der See- und Luftfracht./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 21:23 / GMT

