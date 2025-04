DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 38,91 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 38,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,52 EUR. Zuletzt wechselten 1.256.681 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 13,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 15,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,89 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,70 Mrd. EUR gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

