DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,80 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,65 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.683 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,21 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,81 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,06 EUR je Aktie.

